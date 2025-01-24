Горвласти намерены повысить стоимость проездного для пенсионеров в полтора раза

Все новости по теме: Транспорт: стоимость проезда

Городские власти планируют повысить стоимость льготного проезда в общественном транспорте. Проект соответствующего решения горсовета Калининграда опубликован на официальном сайте администрации города.

Повышение запланировано на февраль. Изменения коснутся нескольких категорий пассажиров. В частности, разовая поездка школьников подорожает с 15 до 20 рублей.

Также власти хотят увеличит стоимость проездных для пенсионеров в полтора раза — с 300 рублей до 450. Многодетные семьи на каждого члена должны буду тратить по 700 рублей. Сейчас проездной для них обходится в 550. Проездные для детей-инвалидов подорожают с 700 до 1000 рублей. Для федеральных льготников стоимость проездного также составит 1000 рублей.

Общественные обсуждения проекта решения продлятся до 1 февраля 2025 года. На сайте администрации указан электронный адрес «для направления экспертного заключения» — ilina_tg@klgd.ru.

Отметим, что администрация Калининграда не комментировала данную инициативу.

Напомним, в начале января в пригородных поездах Калининградской области ввели новые тарифы. Служба по госрегулированию цен и тарифов региона установила стоимость проезда на расстояние до 10 километров в размере 32 руб., стоимость каждого последующего километра — 2 руб. 57 коп., в скорых пригородных поездах — 3 руб. 12 коп.


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