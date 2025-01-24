В Госдуме предложили увеличить студенческие стипендии

Все новости по теме: Образование

В Госдуме предложили установить минимальный размер стипендии не ниже прожиточного минимума с поэтапным увеличением пособия на 20-25% ежегодно с 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Гаврилова (КПРФ).

«Даже с учетом помощи родителей или подработок минимальная академическая стипендия в 2 056 рублей (в вузах) и 890 рублей (в колледжах) не покрывает минимальных базовых нужд студентов. С такими суммами трудно говорить о стимулирующей роли стипендий. Чтобы исправить ситуацию, необходимо провести индексацию и установить минимальный размер академической стипендии хотя бы не ниже уровня прожиточного минимума. В 2025 году этот показатель составляет 17 733 рубля, и стипендии, безусловно, должны быть к нему привязаны», — сказал Гаврилов.

Он предлагает рассмотреть поэтапный подход. Парламентарий также считает, что следует закрепить на законодательном уровне обязательную индексацию стипендий в соответствии с ростом инфляции, чтобы предотвратить их обесценивание в будущем.

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что с 2025 года многодетные семьи с детьми до 23 лет, обучающихся в высших учебных заведениях, могут получить компенсацию в 50% от стоимости обучения.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter