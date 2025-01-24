В Госдуме предложили увеличить студенческие стипендии

В Госдуме предложили установить минимальный размер стипендии не ниже прожиточного минимума с поэтапным увеличением пособия на 20-25% ежегодно с 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Гаврилова (КПРФ).
«Даже с учетом помощи родителей или подработок минимальная академическая стипендия в 2 056 рублей (в вузах) и 890 рублей (в колледжах) не покрывает минимальных базовых нужд студентов. С такими суммами трудно говорить о стимулирующей роли стипендий. Чтобы исправить ситуацию, необходимо провести индексацию и установить минимальный размер академической стипендии хотя бы не ниже уровня прожиточного минимума. В 2025 году этот показатель составляет 17 733 рубля, и стипендии, безусловно, должны быть к нему привязаны», — сказал Гаврилов.
Он предлагает рассмотреть поэтапный подход. Парламентарий также считает, что следует закрепить на законодательном уровне обязательную индексацию стипендий в соответствии с ростом инфляции, чтобы предотвратить их обесценивание в будущем.Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что с 2025 года многодетные семьи с детьми до 23 лет, обучающихся в высших учебных заведениях, могут получить компенсацию в 50% от стоимости обучения.