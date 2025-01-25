Власти ищут подрядчика, который за 146 млн капитально отремонтирует школу в Гусеве

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За проведение капитального ремонта в помещениях МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, д. 10, готовы заплатить свыше 146 млн рублей. Информация о проведении конкурса по поиску подрядчика размещена на портале госзакупок.

Начальная цена лота — 146 141 840,12 руб. Она включает в себя «стоимость работ, выполняемых генподрядчиком, материалов, склада временного хранения материалов, оборудования, механизмов и машин, предназначенных для выполнения работ по Контракту, оплату всех сопутствующих работ и услуг, а также уплату всех предусмотренных действующим законодательством налогов, сборов и других обязательных платежей». Срок исполнения контракта — с мая по август 2025 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 10 февраля, тогда же состоится подведение итогов.

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