Власти не нашли желающих реконструировать школу в Гусеве за 395,8 млн рублей

Все новости по теме: Госзакупки

Торги по поиску подрядчика для реконструкции школы № 1 в Гусеве признали несостоявшимися. На участие в закупке не было подано ни одной заявки. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

К зданию школы на ул. Красноармейской, 10 планировали пристроить корпус со спортивным залом. Начальная стоимость работ составляла 395,8 млн рублей. Контракт необходимо исполнить до конца 2026 года.

Школу также намерены капитально отремонтировать за 146 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 10 февраля 2025 года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter