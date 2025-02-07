Власти не нашли желающих реконструировать школу в Гусеве за 395,8 млн рублей

Торги по поиску подрядчика для реконструкции школы № 1 в Гусеве признали несостоявшимися. На участие в закупке не было подано ни одной заявки. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

К зданию школы на ул. Красноармейской, 10 планировали пристроить корпус со спортивным залом. Начальная стоимость работ составляла 395,8 млн рублей. Контракт необходимо исполнить до конца 2026 года.

Школу также намерены капитально отремонтировать за 146 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 10 февраля 2025 года.