Володин: проект о снижении числа обязательных ОГЭ рассмотрят в феврале

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В феврале Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об изменении правил проведения итоговой аттестации в 9 классах. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

Пилотный проект коснётся пяти регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тюменской областей, а также Северной Осетии. «В случае если он покажет свою эффективность, то в дальнейшем можно распространить его по всей стране», — сообщил Володин.

Предлагается отменить сдачу ГИА по двум дополнительным предметам, оставив только экзамены по русскому языку и математике, в том случае, если выпускник планирует продолжить обучение в техникуме или колледже.

Ранее депутаты заявили, что такой подход «позволит максимально увеличить количество школьников, получающих аттестат об основном общем образовании, а также количество поступающих в образовательные организации СПО».

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