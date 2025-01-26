Володин: проект о снижении числа обязательных ОГЭ рассмотрят в феврале

В феврале Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об изменении правил проведения итоговой аттестации в 9 классах. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.



Пилотный проект коснётся пяти регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тюменской областей, а также Северной Осетии. «В случае если он покажет свою эффективность, то в дальнейшем можно распространить его по всей стране», — сообщил Володин.

Предлагается отменить сдачу ГИА по двум дополнительным предметам, оставив только экзамены по русскому языку и математике, в том случае, если выпускник планирует продолжить обучение в техникуме или колледже.