Изображения: администрация Багратионовского округа

В Багратионовске хотят благоустроить центральную площадь города. Об этом сообщила администрация округа на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Власти отметили, что вновь подадут заявку на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. По словам администрации, по этой программе в Багратионовске уже создали ландшафтный парк около озера Лангер и благоустроили Красноармейскую улицу.

Администрация округа предложила жителям определить место. Проект его благоустройства и отправят на конкурс. На выбор предлагаются центральная площадь города, сквер бюстов советским лидерам, а также территория, которую жители города могут предложить самостоятельно.

Голосование продлится до 4 февраля. Поучаствовать в нём можно посредством формы на официальной странице администрации Багратионовска «ВКонтакте», очно — по адресу: улица Пограничная, 57, кабинет 25, или же отправить свой голос по электронному почтовому адресу adm_bagrationovsk@bgr39.ru.

«После выбора территории мы проведём общественные обсуждения, на которых определим мероприятия по благоустройству этого городского пространства. Для победы важна активная поддержка каждого жителя! Давайте вместе сделаем Багратионовск красивым и комфортным для проживания!» — говорится в сообщении окружной администрации.