Власти Багратионовска призвали жителей заняться благоустройством через гранты

Власти Багратионовского округа посоветовали своим жителям писать не гневные комментарии в соцсетях, а заявки на конкурсы по благоустройству. Такое предложение Татьяна Филатова высказала на прямой линии калининградского «Центра управления регионом» в четверг, 30 января.

«Есть еще такие проекты, когда бюджеты могут получить дополнительные денежные средства, именно инициативные проекты жителей, — рассказала чиновница. — В 2024 году появился пилотный проект, в котором жители через Госуслуги заявлялись со своими инициативами. Поселок Сосновка поучаствовал: заявляли там тротуар. Сейчас они уже посмотрели и поняли, что можно получить на свой поселок дополнительные денежные средства: не просто позадавать вопросы, а немножечко приложить свои усилия».

Филатова добавила, что в 2024 году жители четырежды выступали инициаторами благоустройства, подавая на него заявки. За счет этих заявок, как уверяет чиновница, муниципалитет смог дополнительно привлечь около 10 млн рублей.

В конце января этого года стало известно, что в Багратионовске хотят благоустроить центральную площадь города. Средства на это благоустройство власти намерены получить за счет Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. По словам представителей администрации, по этой программе в Багратионовске уже создали ландшафтный парк около озера Лангер и благоустроили Красноармейскую улицу.