Проект реконструкции очистных сооружений «Мираторга» прошёл экспертизу

Проект реконструкции локальных очистных сооружений компании «Мираторг» в посёлке Невское Гурьевского муниципального округа прошёл экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

В качестве экспертной организации выступила московская компания «Проммаш Тест Экспертиза». Проект подготовила «Брянская архитектурно-проектная инжиниринговая компания». Технический заказчик — ООО «Брянскагрострой», застройщик — компания «Мираторг Запад». Положительное заключение получено 27 января 2025 года. Форма экспертизы — негосударственная.

Речь идёт о третьем этапе реконструкции корпуса по производству замороженных мясных полуфабрикатов и готовых блюд на ул. Совхозной, 12. Работы также коснутся системы переработки шлама.

Работы запланированы на земельных участках с кадастровыми номерами 39:03:030213:159 и 39:03:030213:30.

Общая площадь одноэтажного комплекса составит 286,77 кв. м. Разрешение на строительство выдали ООО «Мираторг Запад» 14 января 2025 года. Документ будет действовать до 14 июля.