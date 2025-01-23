Власти разрешили «Мираторгу» построить очистные в рамках 3 этапа реконструкции

Власти разрешили «Мираторгу» построить очистные в рамках 3 этапа реконструкции
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Областные власти выдали разрешение «Мираторгу» на строительство очистных сооружений. Соответствующая информация размещена на сайте регионального министерства градостроительной политики.

Мероприятия планируется провести в рамках третьего этапа реконструкции производственного корпуса. Помимо очистных, предприятие намерено создать систему переработки шлама. Работы запланированы на земельных участках с кадастровыми номерами 39:03:030213:159 и 39:03:030213:30.

Общая площадь одноэтажного комплекса составит 286,77 кв. м. Разрешение на строительство выдали ООО «Мираторг Запад» 14 января 2025 года. Документ будет действовать до 14 июля.

Ранее сообщалось, что агропромышленный холдинг «Мираторг» намерен инвестировать в развитие предприятия в Калининградской области 33 млрд рублей.

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