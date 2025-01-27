В Калининграде планируют запретить остановку у «Акрополя» (фото)

Власти Калининграда планируют запретить остановку в проезде к торговому центру «Акрополь» со стороны улицы Горького. Об том сообщила пресс-служба горадминистрации.

«29 января 2025 года в заезде на парковку с ул. Горького к дому № 34 по ул. Профессора Баранова будет установлен дорожный знак 3.27 „Остановка запрещена“», — говорится в сообщении.

Как пояснили в комитете развития дорожно-транспортной инфраструктуры, запрет вводится для обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности проезда.