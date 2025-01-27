В Калининградской области обновлён очередной температурный рекорд

В понедельник, 27 января, в Советске был обновлён суточный температурный максимум. Об том сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В Советске в срок измерений на 14:00 температура поднялась до +8°С, что выше предыдущего рекорда от 2002 года (+7,3°С). С вечерними данными узнаем, были ли обновлены экстремумы на других метеостанциях», — говорится в сообщении.

«Завтра будет также тепло, но уже с пасмурным небом, дымкой и периодическими дождями», — добавили синоптики.

2024 год стал самым тёплым в Калининграде за всю историю метеонаблюдений с 1848 года. Средняя температура за год составила +10,1°С, что на 1,8°С выше климатической нормы.