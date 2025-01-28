В Калининградской области обещают ввести соцвыплаты на приобретение продуктов

В Калининградской области обещают ввести соцвыплаты на приобретение продуктов
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Для жителей Калининградской области обещают ввести соцвыплаты на приобретение продуктов питания. Об этом в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» сообщили представители министерства социальной политики региона.

«Рассматриваем возможность введения в 2025 году региональной выплаты на приобретение продуктов питания, — заявил представитель министерства. — Сейчас разрабатываем нормативно-правовую базу, соответствующие постановления. Когда всё будет готово, обязательно проинформируем граждан в СМИ и социальных сетях».

Там же представители регионального минэкпрома отреагировали на жалобы жителей на рост цен и поспешили объяснить его «множеством экономических и социальных факторов».

«Возможности государственного регулирования в сфере торговли серьезно ограничены, — пояснили в минэкпроме. — Тем не менее продолжаем работу с участием производителей, поставщиков и представителей торговых сетей по выработке мер, направленных на стабилизацию цен. Ведущие торговые сети „СПАР“, „Пятерочка“, „Виктория“ и „Ю-Маркет“ уже участвуют в региональной программе доступных цен. Перечень товаров, входящих в указанную программу, наличие этих товаров в торговых объектах и выделение их „синими ценниками“ осуществляется торговыми сетями самостоятельно».

Тот же представитель минэкпрома рассказал, что розничная цена на подсолнечное масло в указанных торговых сетях по программе «синих ценников» варьируется от 113 рублей до 170 рублей.

«В ближайшее время планируется подписание соглашения с производителями и сетями по установлению минимальной наценки на товары первой необходимости, — продолжил сотрудник правительства. — Прорабатывается возможность возобновления в регионе социальной (продуктовой) карты для уязвимых, социально незащищённых категорий граждан».

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