Власти намерены на 795 руб. увеличить расценки на похороны невостребованных тел

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Городские власти намерены увеличить расценки на похороны невостребованных тел на 795 рублей. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте администрации Калининграда.

Изменения вносятся в документ «Об утверждении стоимости услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» от 30 декабря 2014 года. Согласно изменениям, МП «Альта» будет значиться как МБУ «Альта». Помимо этого, стоимость погребения возрастёт с с 8370 рублей 20 копеек до 9165 рублей 37 копеек.

Новые расценки будут действовать с 1 февраля. Постановление вступит в силу со дня официального опубликования. При этом общественные обсуждения проекта документа продлятся до 3 февраля.

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