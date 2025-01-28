В Росавиации пообещали увеличить число субсидируемых билетов для Калининграда

В рамках выделенных бюджетных средств предусмотрена авиаперевозка более 30 тыс. пассажиров по льготным тарифам по маршруту Калининград — Москва. Количество субсидируемых билетов обещают увеличить после 1 апреля. Об этом говорится в ответе Росавиации на официальный запрос «Нового Калининграда».

«Количество субсидируемых билетов будет увеличено после 1 апреля при условии представления заявок авиакомпаний на выполнение субсидируемых перевозок», — сообщили в федеральном агентстве. В Росавиации напомнили, что субсидируемые перевозки из Калининграда в Москву осуществляют авиакомпании «Аэрофлот», S7 («Сибирь»), «Уральские авиалинии», «Смартавиа», «Северный ветер». В рамках выделенных бюджетных средств предусмотрена перевозка более 30 тыс. пассажиров по льготным тарифам по маршруту Калининград — Москва.

«В продаже [субсидируемые] билеты есть у авиакомпаний „Уральские авиалинии“, „Сибирь“, „Смартавиа“, „Северный ветер“, — сообщили в агентстве. — Дополнительно субсидируются перевозки авиакомпании „Уральские авиалинии“ по маршруту Калининград — Жуковский, продажа билетов начнется в апреле текущего года».

Кроме того, в рамках программы поддержки субсидируются перевозки из Калининграда в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск. «Всего запланирована перевозка более 61 тыс. пассажиров по калининградским маршрутам, на текущий момент в продаже более 26 тыс билетов», — пояснили в Росавиации.

В федеральном агентстве обратили внимание, что с текущего года «в контур субсидирования по калининградским направлениям» включены не только жители региона и обучающиеся в регионе студенты, но и «наименее социально защищенные категории граждан России — многодетные родителей, молодежь до 23 лет, лица пожилого возраста, пассажиры с инвалидностью». «Такое расширение круга пассажиров, которые могут воспользоваться субсидией, приводит к быстрой продаже квоты», — говорится в ответе на запрос.

В Росавиации напомнили, что на маршруте Калининград — Москва действует программа «плоских» тарифов «Аэрофлота», размер тарифа 6 800 руб. в одну сторону и 11 300 руб. в направлении туда-обратно.

Также действует программа субсидирования региональных перевозок, в рамках которой субсидируются 17 маршрутов из Калининграда (в Апатиты, Волгоград, Иваново, Ижевск, Киров, Нижний Новгород, Оренбург, Пермь, Псков, Самара, Саратов, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Калуга, Петрозаводск).

Напомним, ранее на горячей линии «Аэрофлота» сообщили о том, что субсидированные билеты у авиакомпании для калининградцев на 2025 год закончились.