«Аэрофлот»: субсидированные билеты для калининградцев на 2025 год закончились

У «Аэрофлота» закончились субсидированные билеты для калининградцев на 2025 год. Об этом «Новому Калининграду» сообщили на горячей линии авиакомпании.
На сайте перевозчика в разделе субсидированных перевозок присутствует льгота для жителей и студентов Калининградской области. При выборе её система не выдаёт перелётов по субсидированным тарифам вплоть до середины мая. Улететь «Аэрофлотом» можно по стандартной цене в 6,8 тыс. рублей.
«У нас закончилась квота [субсидированных билетов на 2025 год]. Будут ли её продлевать, пока неизвестно», — рассказали на горячей линии авиакомпании. «Новый Калининград» отправил запрос в правительство региона с просьбой прокомментировать ситуацию.
Изображение: скриншот сервиса по продаже субсидированных билетов авиакомпании «Аэрофлот»«Аэрофлот» открыл продажу субсидированных билетов на 2025 год в середине декабря. Тогда губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что на первые месяцы года для калининградцев и студентов вузов региона предусмотрели более 61 тыс. льготных билетов. Всего Калининградской области на субсидирование авиаперелётов в 2025 году выделили 450 млн рублей. Напомним также, спустя 10 дней после начала продаж стало известно, что у «Аэрофлота» закончились субсидированные билеты.