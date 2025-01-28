Авиакомпания хочет через суд взыскать убытки за задержку рейса с жителя Балтийска

Авиакомпания намерена взыскать понесенные убытки с жителя Балтийска, нарушившего правила поведения пассажиров при предполетном обслуживании. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

Истец указал, что в сентябре прошлого года при выполнении рейса Москва — Калининград в процессе подготовки воздушного судна к вылету ответчик, от которого исходил запах алкоголя, на борту самолёта вел себя агрессивно, громко кричал, нецензурно выражался в адрес других пассажиров и членов экипажа, отказывался занять свое кресло. Мужчина в категоричной форме требовал открыть дверь воздушного судна. В результате авиакомпания была вынуждена задержать вылет самолета на 63 минуты, чтобы снять с борта дебошира и его багаж, и понесла дополнительные расходы.

Истец просит взыскать с ответчика 61702 рублей 17 копеек в качестве убытков, а также расходы по уплате госпошлины в размере 4000 рублей. Предварительное судебное заседание назначено на 10 февраля.