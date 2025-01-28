Авиакомпания хочет через суд взыскать убытки за задержку рейса с жителя Балтийска

Все новости по теме: Авиаперевозки

Авиакомпания намерена взыскать понесенные убытки с жителя Балтийска, нарушившего правила поведения пассажиров при предполетном обслуживании. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

Истец указал, что в сентябре прошлого года при выполнении рейса Москва — Калининград в процессе подготовки воздушного судна к вылету ответчик, от которого исходил запах алкоголя, на борту самолёта вел себя агрессивно, громко кричал, нецензурно выражался в адрес других пассажиров и членов экипажа, отказывался занять свое кресло. Мужчина в категоричной форме требовал открыть дверь воздушного судна. В результате авиакомпания была вынуждена задержать вылет самолета на 63 минуты, чтобы снять с борта дебошира и его багаж, и понесла дополнительные расходы.

Истец просит взыскать с ответчика 61702 рублей 17 копеек в качестве убытков, а также расходы по уплате госпошлины в размере 4000 рублей. Предварительное судебное заседание назначено на 10 февраля.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter