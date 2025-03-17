Авиакомпания взыскала ущерб с жителя Балтийска, устроившего дебош в самолете

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Суд взыскал убытки в пользу авиакомпании с гражданина, нарушившего правила поведения пассажиров перед взлётом. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В Балтийский городской суд обратилась АО «Авиакомпания «Россия»с иском к К. о взыскании убытков. В обоснование своих требований истец указал, что 20 сентября 2024 года при выполнении рейса Москва – Калининград в процессе подготовки воздушного судна к вылету ответчик, от которого исходил запах алкоголя, на борту самолёта вел себя агрессивно, громко кричал, нецензурно выражался в адрес других пассажиров и членов экипажа, отказывался занять свое кресло. Мужчина в категоричной форме требовал открыть дверь воздушного судна, что расценивается как добровольный отказ пассажира от перевозки. В результате авиакомпания была вынуждена задержать вылет самолета на 63 минуты и понесла дополнительные расходы. За совершение мелкого хулиганства на борту воздушного судна К. был привлечён к административной ответственности.

Представитель истца и ответчик в судебное заседание не явились. Однако проведённая судом проверка показала, что все расходы истца состоят в прямой причинно-следственной связи с противоправным виновным поведением К., а их размер определён без каких-либо счётных ошибок.

Балтийский городской суд взыскал с ответчика денежные средства в сумме 65 702 рублей 17 копеек, из которых 61 702 рубля 17 копеек — убытки, причинённые задержкой вылета воздушного судна, 4 000 рублей — расходы по уплате государственной пошлины. Решение не вступило в законную силу.

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