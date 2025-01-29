В мэрии не смогли оперативно объяснить, почему дорожает проезд льготников

В администрации Калининграда не смогли предоставить оперативный ответ по поводу проекта решения о повышении стоимости льготных проездных на транспорт для некоторых категорий граждан и льготного проезда для школьников. В ответ на официальный запрос на получение информации «Нового Калининграда» городские власти попросили об отсрочке.

В запросе на получение информации редакция просила сообщить, кто был инициатором решения о повышении тарифов, с чем связан такой резкий рост (для пенсионеров — сразу в полтора раза), когда планируется рассмотрение вопроса, с какого срока тарифы будут повышены. «В соответствии со ст. 40 Закона РФ „О средствах массовой информации“ запрошенные вами сведения будут предоставлены администрацией городского округа „Город Калининград“ 14 февраля, так как не могут быть предоставлены вам в семидневный срок в связи с необходимостью сбора информации в других структурных подразделениях», — говорится в ответе администрации.

Ранее в пресс-службе горсовета Калининграда также не смогли прокомментировать проект решения о пересмотре тарифов для льготников, предложив адресовать вопросы комитету развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии.

22 января на сайте городской администрации был опубликован проект решения Горсовета, в соответствии с которым стоимость разовой поездки для школьников повышается с 15 руб. до 20 руб. за поездку, проездных для многодетных, детей-инвалидов, федеральных льготников и т.п. — до 1000 рублей. Стоимость проездного для пенсионеров предлагается повысить сразу в полтора раза — с 300 рублей до 450 рублей.

Отметим, что в документе, размещенном на сайте горадминистрации, не указана дата введения новых тарифов. Изменения вступят в силу после утверждения его горсовета и опубликования документа в газете «Гражданин». В повестке заседания горсовета 29 января проект в повестке не значится, ранее на заседаниях комиссий горсовета он также не рассматривался. Следующее заседание назначено на 26 февраля.









Скрин проекта решения горсовета