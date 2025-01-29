В «Храброво» прогнозируют увеличение летнего пассажиропотока на 35%

В «Храброво» прогнозируют увеличение летнего пассажиропотока на 35%
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Летом 2025 года аэропорт «Храброво» может принять на 35% больше пассажиров по отношению к прошлому году. Такой прогноз во время брифинга 29 января озвучил гендиректор аэропорта Александр Корытный.

«По моим прогнозам, в этот летний сезон пассажиропоток увеличится процентов на 30−35 по сравнению с прошлым годом. Это очень много. Я просто даже пока не могу себе представить, как мы летом будем справляться», — признался Корытный.

Первоочередной задачей в грядущий летний сезон Корытный назвал разгрузку пиковых нагрузок, «когда люди задыхаются в аэровокзале» и «огромное количество людей на перроне, где люди работают просто на износ».

Александр Корытный сообщил, что летом прошлого года складывалась ситуация, когда на перроне одновременно находились 10−11 самолётов, после чего была двух или трёхчасовая пауза.

«Мы хотим как-то эту манную кашу по тарелке размазать равномерно. Именно такое такое слотирование, наверное, даст нам преимущество и возможность переварить в своём котле это большое количество людей. Я думаю, что мы 5,5 миллионов [примем]. Наверное, справимся», — добавил он.

Ранее Корытный рассказывал, что в 2024 году пассажиропоток аэропорта составил 4 млн 814 тыс. 395 человек, и динамика по сравнению с 2023 годом составила +11,9%. По его словам, подавляющее большинство пассажиров воспользовалось внутренними авиалиниями. Их количество составило почти 4,73 млн человек (+12,6%), а пассажиропоток на международных авиалиниях упал на 15,3% и составил 85,5 тыс. человек.

Как гендиректор аэропорта, так и министр культуры и туризма региона Андрей Ермак ожидают роста турпотока в область из-за разлива мазута в Черном море.

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