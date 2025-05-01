В аэропорт «Храброво» прибыла двухпалубная «Королева небес» (фото)

В аэропорт «Храброво» прибыл двухпалубный авиалайнер «Боинг» 747-400 авиакомпании «Россия», который называют «Королевой небес» или «Джамбо джет» (англ. — «Гигантский самолёт»).

Пресс-служба калининградского аэропорта приводит технические характеристики самолёта:

высота — 19,4 м (это больше пятиэтажного жилого дома);

размах крыла — 64,4 м;

длина — 70,7 м (это почти футбольное поле);

максимальный взлётный вес — 396 890 кг;

вместимость — более полутысячи пассажиров.

Уточняется, что самолёт совершал рейс из Москвы.

В январе текущего года гендиректор калининградского аэропорта Александр Корытный рассказывал, что авиакомпании начали учащать рейсы широкофюзеляжных самолетов на калининградском направлении из-за значительного роста пассажиропотока. Тогда же он сообщал, что в этом году аэропорт собирается принять первый в мире дальнемагистральный двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский самолёт Boeing 747, имеющий четыре двигателя.

В ноябре 2023 года Корытный отмечал, что на калининградском направлении, несмотря на рост пассажиропотока, на тот момент не было ни одного регулярного рейса, осуществляемого широкофюзеляжными самолетами.