В Калининграде в полтора раза вырос спрос на образовательные кредиты

В 2024 году в Калининградской области в полтора раза вырос спрос на образовательные кредиты. Об этом сообщила пресс-служба «Сбербанка».

Жителям региона в возрасте от 17 до 25 лет в прошлом году выдали около 750 льготных образовательных кредитов. Отмечается, что их количество выросло на 56%. Итоговая сумма одобренных средств, согласно релизу, возросла на 59% — до 140 млн рублей. В среднем в 2024 году студенты вузов Калининградской области брали на обучение 183 тысячи рублей.

В октябре 2024 года российские банки одобрили 1,94 млн потребительских кредитов наличными на сумму 309 млрд рублей. Объем предоставленных беззалоговых ссуд оказался минимальным с весны 2022 года.