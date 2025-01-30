Ермак назвал условия развития паромной перевозки пассажиров

Ермак назвал условия развития паромной перевозки пассажиров
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Паромные перевозки пассажиров в Калининградскую область будут привлекать большое число пассажиров только в том случае, если перевозчики вложатся в их развитие и наполнение дополнительными услугами. Такое мнение озвучил в ходе брифинга в аэропорте «Храброво» министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

«Паром — это не столько пассажирская перевозка, сколько уже начало тура, — заявил Ермак. — Это немножко другой туристический продукт, это уже сразу, на мой взгляд, покупка некоего впечатления, потому что всё-таки движение парома занимает гораздо больше времени, чем полёт на самолете или поездка на поезде».

Министр отметил, что паромные перевозки не выдерживают конкуренции с самолётом и поездом, а их популярность будет зависеть от цены на них, а также от дополнительных сервисов. В их числе Ермак назвал ресторанное обслуживание и предложения игорного бизнеса.

«Ну, сколько идёт паром? 40 часов. Это всё-таки серьёзная потеря, — заметил министр. — Из Петербурга лететь час и тридцать минут, получается, а тут 40 часов на пароме. На мой взгляд, это немножко другое туристическое направление. Всё будет зависеть от цены. Если цена будет, как мы считали года 2−3 назад, 15 тысяч рублей в одну сторону, то, скорее всего, это будет такой нишевый продукт. Если цену удастся снизить за счёт чего-то, может быть, он и превратится в массовый».

Субсидировать паромные перевозки личных автомобилей, по мнению Ермака не стоит, так как в них нет «экономического или социального эффекта».

«Мы же субсидируем пригородные пассажирские перевозки. Понятная ситуация, мы точно понимаем социальный эффект, точно понимаем экономический эффект. Сейчас у гостей, которые к нам приезжают, нет сложности взять здесь автомашину в аренду. Всё прекрасно, сервисы эти развиваются. Вариативность большая, от кабриолетов и ретромобилей до обычных седанов».

Летом прошлого года региональные власти сообщали, что на тот момент паромной переправой на четырёх судах в общей сложности могут воспользоваться 185 пассажиров. Перевозки были доступны как с личным транспортом, так и без него.


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