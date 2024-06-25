Власти региона назвали число мест для пассажиров на паромах из Калининграда

Паромной переправой на четырёх судах в общей сложности могут воспользоваться 185 пассажиров. Перевозки доступны как с личным транспортом, так и без него. Такие данные следуют из ответа правительства Калининградской области на информационный запрос.

Власти отметили, что морская пассажирская переправа возможна паромами «Маршал Рокоссовский», «Генерал Черняховский», «Амбал» и «Антей». Первые три являются железнодорожными, на них приоритет отдаётся тем, кто сопровождает грузы. Всего на них могут разместиться по 12 человек.

«На пароме „Антей“ возможно размещение 149 пассажиров, независимо от наличия груза. <...> На текущий момент <...> места для размещения пассажиров имеются в свободной продаже», — рассказало министерство развития инфраструктуры о самом вместительном судне и отметило, что примерное время в пути составляет 38-40 часов.

Агентами паромных перевозок на линии Балтьийск — Усть-Луга являются петербургское ООО «ИмэксСервис» и калининградское ООО «ТрансБизнесКонсалтинг». В «ИмэксСервисе» «Новому Калининграду» рассказали, что оформить заявку на переправу можно на официальном сайте компании. Для этого нужно перейти в раздел «Онлайн заявка», где появится окно выбора категории переправы.

Для переправы без транспорта или на легковом автомобиле необходимо выбрать соответствующую категорию и ввести количество пассажиров. «Если говорить про паром „Антей“, далее вас перенаправят на бронирование каюты, где цены варьируются. Самая дешёвая перевозка на одного человека обойдётся в 6 тыс. 200 рублей, с самой дорогой каютой сумма вырастет до 12 тыс. 600. На других паромах, которые железнодорожные, всего шесть двухместных кают, но на судах отдаётся приоритет тем, кто сопровождает собственный груз», — рассказал представитель «ИмэксСервиса». Согласно калькулятору на сайте перевозчика, минимальная переправа по Балтийскому морю из Калининграда в Санкт-Петербург для семьи из четырёх человек с легковым автомобилем обойдётся в почти 91 тыс. рублей.

Стоимость переправы для одного пассажира без транпсорта и для семьи из четырёх человек с автомобилем. Фото: скриншоты с сайта перевозчика