Ермак: из-за хороших дорог туристы не ночуют на востоке Калининградской области

Отели востока Калининградской области не получают своих туристов из-за высокого качества дорог в регионе. Такое мнение озвучил в ходе брифинга в аэропорте «Храброво» 29 января министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

«Плюс хороших дорог по сравнению со многими другими регионами — это минус для развития туризма на востоке», — заявил Ермак. Он подсчитал, что в течение дня турист, остановившийся в Калининграде, может посетить экскурсию в Гусеве, пообедать в Черняховске и вернуться к вечеру назад.

«Вам не имеет смысла собирать чемоданы, переезжать в другой отели и разбирать там эти чемоданы, а потом ещё куда-то [ехать]. Вы можете посмотреть все это из одной точки, будь это побережье или Калининград», — заметил глава регионального минкульта.

Отель в Черняховске, по мнению Ермака турист может выбрать только в том случае, если его не устраивает цена в Калининграде или в приморских городах.

«Массовое потребительское поведение — это „заякориться“ в каком-то одном отеле и просто на машине ездить по всей области, что у нас очень комфортно можно сделать. У нас не надо 500 километров куда-то ехать, чтобы достопримечательность посмотреть», — заключил министр.