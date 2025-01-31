Филатова: треть дорог в Багратионовском округе в ненормативном состоянии

Филатова: треть дорог в Багратионовском округе в ненормативном состоянии
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Ремонт дорог

Треть автомобильных дорог Багратионовского округа на сегодняшний день находится в ненормативном состоянии. Об этом в ходе эфира калининградского центра управления регионом в четверг, 30 января, сообщила врио главы администрации муниципалитета Татьяна Филатова. Чиновница также отметила, что местами асфальтированные дороги в поселках «больше похожи на грунтовые».

«У нас больше 351 км дорог в целом на территории муниципального образования: где-то порядка 151 км — это грунтовые дороги, — уточнила Филатова. — Мы понимаем, что асфальтовое покрытие тоже не везде новое, многое десятилетиями не ремонтировалось. Кроме того, у нас есть на территории муниципального образования дороги, которые не совсем в нормативном состоянии. Ближе к 30% таких дорог. Поэтому тема дорог довольно-таки тяжелая, и многие населенные пункты, включая поселок Ново-Московское, задают эти вопросы».

В комментариях на странице администрации Багратионовского округа жители высказали претензии по поводу состояния дорог в поселках Партизанское, Ново-Московское, Пограничный, Владимирово и Корнево. Часть этих дорог, по словам Филатовой, пока только осмечена.

Отметим, что в ходе брифинга в аэропорте «Храброво» 29 января министр культуры и туризма региона Андрей Ермак заявил, что отели восточной части Калининградской области не получают своих туристов из-за высокого качества дорог в регионе.

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