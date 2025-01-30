Власти рассчитывают запустить ретропоезд в Краснолесье в 2026 году

Власти рассчитывают запустить ретропоезд в Краснолесье в 2026 году
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти рассматривают возможность запуска ретропоезда по маршруту Калининград-Краснолесье, так как загрузка этого направления превзошла ожидания представителей КЖД. Об этом в ходе брифинга в аэропорте «Храброво» 29 января журналистам заявил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

«Буквально на прошлой неделе у губернатора собирались вместе с руководством железной дороги. Даже они сами не ожидали, что населённость этого маршрута (этот термин они используют, по сути дела, это та же загрузка) превзошла их ожидания. Они думали что будет гораздо меньше. Рейсы будут продолжаться пока в формате этого рельсового автобуса, а в двадцать шестом году уже возможен ретропоезд», — сообщил министр.

Ермак напомнил, что рельсобус в 2025 году возобновит своё движение по выходным в «высокий сезон».

В декабре 2024 года правительство Калининградской области анонсировало открытие трёх новых железнодорожных туристических маршрутов в 2025 году.

Андрей Ермак сообщал тогда, что власти региона контактировали с руководством КЖД об открытии поездов в Советск, Багратионовск и Черняховск. Причём в Советск, по словам министра, планируют запустить ретропоезд со стилизованными вагонами.

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