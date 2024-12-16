В регионе планируют ввести три новых туристических ж/д маршрута в 2025 году

В регионе планируют ввести три новых туристических ж/д маршрута в 2025 году
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Правительство Калининградской области планирует ввести в 2025 году три новых железнодорожных туристических маршрута. Об этом в прямом эфире «Центра управления регионом» 16 декабря заявил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Он рассказал, что власти региона контактировали с руководством КЖД об открытии поездов в Советск, Багратионовск и Черняховск. Причём в первый город, по словам министра, планируют запустить ретропоезд со стилизованными вагонами. Отмечается, что руководство КЖД «оптимистично смотрит» на эти проекты.

«Классические: до Железнодорожного и Краснолесья — они будут, как и в этом году. Здесь никаких изменений не будет» — подчеркнул Ермак.

Рельсобусы в Железнодорожный и Краснолесье в 2024 году запустили 1 мая. Транспорт ходил по выходным и праздничным дням. В октябре министр рассказал, что пассажиропоток в Железнодорожный на 14% по сравнению с прошлым годом, а в Краснолесье — превзошёл все ожидания.

Ермак также отметил самые востребованные туристические направления на востоке Калининградской области. По его словам, в топ городов вошли Гвардейск и Черняховск. Цифры по посещению министр назвать не смог, пообещав озвучить их позже.

«Гвардейск, конечно же, из-за замка, в первую очередь. Туда не зарастает тропа туристов, и это один из таких ярких, знаковых объектов для посещения, потому что там постоянно что-то меняется. <...> Что касается Черняховска, там прежде всего за счёт городской среды, конечно же. Просто прогуляться, походить, посмотреть, пофотографироваться — вот это направление, Черняховск, тоже нам кажется очень перспективным, оно очень динамично развивается с точки зрения интереса к этому месту», — резюмировал чиновник.

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