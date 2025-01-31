Nordwind объявил о продаже билетов по 1000 рублей на рейсы Калининград-Москва

Авиакомпания Nordwind объявила о начале продаж билетов из Калининграда в Москву и обратно по 1000 рублей в одну сторону. Такая информация размещена на сайте компании.



Даты продажи билетов — с 31 января по 7 февраля, даты перелётов — с 28 апреля по 28 сентября. Класс перелёта — эконом, разрешено брать ручную кладь до 10 кг и багаж до 20 кг. Обмен и возврат билета до вылета рейса разрешен со сбором до окончания регистрации на рейс, после вылета — запрещён. Как указано на сайте, детям от 2 до 12 лет предоставляется скидка до 25%.

Купить субсидированные билеты могут граждане РФ, зарегистрированные на территории Калининградской области, учащиеся вузов Калининградской области, молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также люди с определёнными категориями инвалидности и многодетные семьи с подтверждающими документами.

Отметим, что в рамках программы субсидированных авиаперевозок жители Калининградской области и студенты, обучающиеся в региональных вузах, могут воспользоваться льготами при покупке билетов «туда-обратно» два раза в год.