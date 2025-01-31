Облвласти объяснили высокую стоимость помидоров и огурцов в Калининграде

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В Калининградской области в зимние месяцы не выращивают помидоры и огурцы. Овощи завозят из-за границы или из других регионов России, что влияет на их стоимость. Об этом заявило министерство экономического развития, промышленности и торговли области в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Ведомство пояснило, что с ноября по февраль в тепличных хозяйствах региона наблюдается технологический перерыв, из-за чего огурцы и помидоры не выращивают. В Калининградской области в этот период они привозные. При этом продавцы самостоятельно устанавливают их стоимость. На ценообразование влияют закупочная стоимость, логистика, сезонность, спрос и предложения на рынке.

«Организация торговой деятельности на территории региона представлена в различных форматах: рынках, ярмарках, магазинах, где стоимость одного товара может отличаться. Для выбора необходимого товара можно отслеживать цены в разных торговых организациях», — написало ведомство.

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Изображение: скриншот комментариев на странице губернатора Калининградской области

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