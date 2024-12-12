Цены «могут расти, а могут и падать»: о чём договорились власти и бизнес

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Торговые сети, производители продуктов и правительство области в четверг подписали соглашение об ограничении торговой наценки и нормы прибыли на ряд продуктов. В список вошли 26 товарных групп, подписи на документе поставили четыре торговые сети и восемь производителей. Что это даст жителям Калининградской области, выяснял «Новый Калининград».

Губернатор Алексей Беспрозванных рассказал журналистам, что к этому соглашению власти с предпринимателями шли с августа 2024 года — тогда жители региона стали массово жаловаться в соцсетях на рост цен на продукты.

«Я обратил тогда внимание, что у каждого [производителя, торговой сети] по каждой категории товаров своя наценка, то есть она регулируется ими самими. Это отражается на том, что цена, формируемая от производителя до конечной полки, непрогнозируемая, каждый может свою наценку сделать самостоятельно», — рассказал губернатор. После этого появились так называемые синие ценники, которые, как отметил Беспрозванных, «в народе называют голубыми»: «Была определена категория группы товаров, за которой начали следить, провели полный анализ всей цепочки от производителя до полки по этой категории товаров и определили ряд проблем». После этого, по словам Беспрозванных, предстояло «сделать так, что чтобы наценка на эту категорию товара была минимальной».

«Для этого мы договорились подписать соглашение, разработали его. Мне потребовалось выйти с инициативой к Федеральной антимонопольной службе, чтобы мы могли не просто на определенное количество товаров (сегодня их 26) [устанавливать минимальную наценку], но и расширять эту категорию товаров в зависимости от необходимости», — добавил губернатор (по данным РБК, ФАС в октябре после обращения Беспрозванных выступила с инициативой расширить список товаров — прим. «Нового Калининграда»).

Встреча с представителями бизнеса 30 января, фото: пресс-служба правительства области



Условиями соглашения предусмотрено ограничение наценки на товары для торговых сетей и магазинов: не более 10% к закупочным ценам местных производителей, не более 15% к закупочным ценам на товары, поставляемые из других субъектов РФ и из-за рубежа, на цену которых влияют логистические затраты. Для производителей установлено ограничение прибыли в структуре отпускной цены не более 10%. Срок действия соглашения — до 6 мая 2026 года. Срок исполнения обязательств для торговых сетей и производителей — не менее трех месяцев. Условия предусматривают добровольное решение как о присоединении, так и о выходе из соглашения. Присоединиться к нему могут все желающие производители и магазины.

Документом установлен перечень из 26 продовольственных товаров первой необходимости, на которые распространяется ограничение наценки.

В список вошли: говядина (кроме бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса), баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), рыба мороженая неразделанная, масло сливочное, масло подсолнечное, молоко питьевое, сметана, творог, яйца куриные, сахар-песок, соль поваренная пищевая, чай черный байховый, мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, рис шлифованный, пшено, крупа гречневая — ядрица, вермишель, картофель, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, морковь, яблоки.

Но это не значит, что ограниченная торговая наценка и снижение доли прибыли будет распространяться абсолютно на все яблоки или лук. Производители и торговые сети самостоятельно определяют одну из позиций товара из групп. Например, конкретную торговую марку макаронных изделий, яблок, творога и т.п., на которую будет распространяться правило предельной наценки.

В четверг к соглашению присоединились торговые сети «Пятёрочка», «Виктория», «Ю-Маркет», «Натурово», «Городок» (в общей сложности 212 магазинов).

Директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Василий Пушкин рассказал, что в магазинах «Пятерочка» и «Виктория» компания намерена удерживать наценку на все 26 позиций. «Это часть нашей политики группы компаний. <...> Это часть нашей социальной ответственности — для социально значимых товаров удерживать доступные цены и минимальную наценку, чтобы товары были доступны для граждан и покупателей», — сообщил Пушкин.

По его словам, компенсировать доходы, выпадающие за счет низкой наценки на 26 товарных групп, компания намерена «за счет ассортимента». «Это же не только торговая сеть. В целом торговая деятельность — это очень сложный диверсифицированный бизнес, который предлагает не только товар как таковой, но предлагает услугу по наличию ассортимента, по наличию дополнительных сервисов. Сейчас вы можете в „Пятерочках“ и чай, и кофе купить готовые, то есть какие-то товары, которые расширяют возможности для разных категорий граждан», — пояснил директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group.

Пока не подписала соглашение еще одна крупная торговая сеть — «СПАР-Калининград». Как пояснил «Новому Калининграду» заместитель гендиректора Алексей Елаев, вопрос изучается: «Мы поддерживаем инициативы губернатора Калининградской области и дополнительно изучаем этот вопрос, проработаем его для себя с учетом опыта присоединившихся участников соглашения и влияния на оптовые и розничные цены». При этом, как отметил Елаев, «необходимо, чтобы к соглашению присоединились производители по всему перечню из 26 товаров, к которому должна присоединиться торговая сеть».

Производителей товаров, которые согласились снизить норму прибыли, пока негусто. В четверг соглашение подписали «Первый хлебозавод» (1 позиция хлеба), «Балтптицепром» и «Птицеводческий комплекс «Продукты питания» (тушка цыпленка бройлера, кг); «Калининградский мукомол» (мука); «ПП «Русский хлеб» (2 позиции хлеба); «Птицефабрика Гурьевская» (яйцо куриное).

АО «Молоко», представляющее довольно широкую линейку продукции, согласилось удерживать низкую норму прибыли для одной позиции — «творог в пачке, 170 г, 5 %». Сельхозкооператив «Наш продукт» — для позиции «морковь 1 кг». Нет в списке крупного агрохолдинга «Залесье», а мощная «Долгов-Групп» представлена лишь птицефабрикой, отсутствуют в перечне крупные региональные производители свинины и говядины. Пока никто не согласился снизить норму прибыли при производстве сливочного масла, картофеля и ещё двух десятков товаров.





Компания «Русский хлеб» присоединилась к соглашению по двум позициям — хлеб «Дарницкий» и батон «Нарезной». Как рассказал журналистам гендиректор компании Кирилл Самарев, эти две позиции для компании уже сейчас являются убыточными, рентабельность — ниже 5%, но политика компании — «смотреть в глаза гостям и потребителям».

«Мы понимаем, что существует некая плановая убыточность по этим позициям, что какие-то вещи компенсируются объемом, поэтому, конечно, мы балансируем ассортимент. Это должно быть рентабельно — у нас есть ответственность перед своими же собственными сотрудниками платить зарплату, мы её регулярно поднимаем. Нужно держать качество, покупать качественное сырье. Мы все равно должны быть на плаву, но у нас нет каких-то сверхприбылей, мы всегда были социальным предприятием, но все равно мы зарабатываем деньги», — пояснил он. Где-то, по словам Самарева, компания зарабатывает за счет более премиальных позиций, где-то «просто терпит плановую убыточность».

Как рассказал Беспрозванных на брифинге для СМИ, на практике соглашение будет реализовываться через «синие/голубые» ценники, контроль за соблюдением договоренностей возложен на министерство экономического развития и региональное управление ФАС. «Сегодня это группа из 26 товаров, мы будем анализировать потребности населения по расширению этой группы, и у нас такая возможность появилась в связи с тем, что меня поддержала Федеральная монопольная служба в этом отношении. Мы будем четко понимать и контролировать именно эту группу товаров», — сказал он.

Губернатор признал, что включение того или иного товара в соглашение не означает, что цена на него будет зафиксирована окончательно. Цены на эту группу товаров «могут расти, а могут и падать» в зависимости от изменения себестоимости товара и затрат на логистику. «Но мы это тоже будем контролировать. Самое главное — там зафиксирована наценка не более 10%, она превышаться не будет», — отметил он и добавил, что власти получат возможность «четко понимать», что производитель или торговая сеть «не накручивает 20−30%».

Беспрозванных поблагодарил всех, кто подписался под соглашением, и сказал, что бизнесмены после подписания документа ничего взамен от властей не просили: «Они абсолютно осознанные и социально ответственные компании, потому что ничего не просили. Единственное, о чем мы говорили, — о системе контроля и как правильно позиционировать эту группу товаров. Я сам хожу в магазины и иногда ругаюсь. Вот вижу, что голубые ценники находятся на 8 категорий товаров. На остальные нет либо они там спрятаны за другими ценниками и так далее. Этого не должно быть. Должна каждая сеть следить за тем, чтобы это было доступно для населения Калининградской области. Мы об этом разговаривали. То есть это четкая система контроля, чтобы доступ был во всех сетях, кто к этому соглашению присоединился».

Что касается других региональных компаний и производителей, то в планах правительства области постепенно присоединить к соглашению всех. «Я надеюсь, каждую неделю будем подписывать по определенному количеству, пока не выйдем на полный спектр наших производителей и центральной сети», — сказал губернатор. А те, кто, по его словам, еще не подписал документ, делают это не из-за нежелания, а «занимаются юридической проработкой вопроса».

Текст: Оксана Майтакова, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград», сайт правительства Калининградской области