Власти сообщили, когда начнут наносить разметку новых «выделенок» для автобусов (фото)

Фото: пресс-служба администрации Калининграда

Начать наносить разметку новых выделенных полос для общественного транспорта в Калининграде планируют 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«С 1 августа начнут наносить разметку и ставить знаки на Ленинском проспекте от гостиницы „Калининград“ до Театральной (по обеим сторонам). Работы будут проводить преимущественно ночами, когда снижен автомобильный трафик. Изменения заработают ориентировочно с 10 августа», — говорится в сообщении.

Как уточняется, для личного транспорта в этой части проспекта останутся по две полосы с каждой из сторон, по 3 и 3,5 метра. Автобусам и троллейбусам также отводятся 3,5 метра.

«Между „выделенкой“ и тротуаром останется ещё место для буферных зон безопасности шириной 0,5 метра и велополос шириной по 1,5 метра. Данное решение не только увеличит скорость общественного транспорта в этой части города, но и заметно снизит вероятность конфликтов самокатчиков и пешеходов, равно как и сократит общее количество ДТП», — добавили в горадминистрации.

О том, что власти Калининграда намерены увеличить количество выделенных полос для общественного транспорта в 2025 году — «когда будут благоприятные погодные условия», рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» в январе 2025 года.

Она также напомнила, что выделенные линии уже есть на Тополиной аллее, участке улично-дорожной сети около Южного вокзала, частично — на улице Железнодорожной.

Выделенная полоса на Тополиной аллее появилась в сентябре 2023 года. Тогда власти сообщали, что тиражировать опыт они будут только в случае, если эффект от нововведения окажется положительным. О планах обустроить «выделенки» на части Ленинского проспекта и ул. Черняховского стало известно в 2023 году.