Власти выделили 533 млн рублей на строительство детского сада в Гвардейске

Власти выделили 533 млн рублей на строительство детского сада на 240 мест по улице Тельмана в Гвардейске. Информация об этом опубликована на сайте областного «Центра торгов».

Финансирование предусмотрено в течение двух лет. В 2025 году на работы выделяется 293 млн рублей, в 2026-м — 239,8 млн рублей. Итоговая сумма, которую администрация Гвардейского округа готова потратить на строительство детского сада, равняется 532,8 млн рублей. Дата объявления конкурса по поиску подрядчика на момент публикации новости неизвестна.

В октябре стоимость возведения нового детского сада на 240 мест оценивалась в 589,5 млн рублей (в ценах III квартала 2024 года). На строительство, включая подготовительные работы, потребуется 14,5 месяца.

Проектно-сметнаядокументация детского сада прошла государственную экспертизу со второго раза в сентябре 2024 года. В январе 2025 года правительство региона выдало муниципалитету разрешение на строительство учреждения. Как указано на сайте администрации Гвардейского округа, возведение детсада на улице Тельмана запланировано в рамках проекта «Комплексное развитие города Гвардейск, посёлков Истровка и Великолукское Гвардейской сельской агломерации».

В настоящее время в Гвардейске функционируют три здания детских садов. Два из них были построены в довоенное время, третье — в 1984 году. Как сообщается, оно требует капитального ремонта. В указанных зданиях размещены 20 групп на 514 человек.