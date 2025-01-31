Власти выделили 533 млн рублей на строительство детского сада в Гвардейске

Все новости по теме: Детские сады

Власти выделили 533 млн рублей на строительство детского сада на 240 мест по улице Тельмана в Гвардейске. Информация об этом опубликована на сайте областного «Центра торгов».

Финансирование предусмотрено в течение двух лет. В 2025 году на работы выделяется 293 млн рублей, в 2026-м — 239,8 млн рублей. Итоговая сумма, которую администрация Гвардейского округа готова потратить на строительство детского сада, равняется 532,8 млн рублей. Дата объявления конкурса по поиску подрядчика на момент публикации новости неизвестна.

В октябре стоимость возведения нового детского сада на 240 мест оценивалась в 589,5 млн рублей (в ценах III квартала 2024 года). На строительство, включая подготовительные работы, потребуется 14,5 месяца.

Проектно-сметнаядокументация детского сада прошла государственную экспертизу со второго раза в сентябре 2024 года. В январе 2025 года правительство региона выдало муниципалитету разрешение на строительство учреждения. Как указано на сайте администрации Гвардейского округа, возведение детсада на улице Тельмана запланировано в рамках проекта «Комплексное развитие города Гвардейск, посёлков Истровка и Великолукское Гвардейской сельской агломерации».

В настоящее время в Гвардейске функционируют три здания детских садов. Два из них были построены в довоенное время, третье — в 1984 году. Как сообщается, оно требует капитального ремонта. В указанных зданиях размещены 20 групп на 514 человек.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter