На капремонт школы № 4 в Калининграде выделили 227 млн рублей

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На комплексный капитальный ремонт здания школы № 4 в Калининграде направляют 227 035 706 рублей. Анонс закупки размещён на сайте регионального центра торгов.

Заказчик — калининградское «Управление капитального строительства». Отремонтировать необходимо здание по адресу: ул. Карла Маркса, д. 65. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на сайте пока не указаны.

В 2025 году власти Калининградской области обещали капитально отремонтировать четыре школы. «Проведём капремонт школ № 4 Калининграда, № 4 Балтийска, лицея № 7 Черняховска и школы посёлка Васильково Гурьевского округа. Запланировали ремонт в детских садах Черняховска и Советска. Обновим учебный корпус судостроительного техникума на заводе „Янтарь“», — сообщал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своём Telegram-канале.

Капитальный ремонт здания и спортивного зала школы № 4 в Балтийске оценили в 63 млн рублей. В 2026 и 2027 годах работы планируют провести ещё в пяти образовательных учреждениях области.

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