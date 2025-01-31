На благоустройство сквера в Черняховске выделили более 30 млн рублей

На благоустройство сквера на улице Комсомольской в Черняховске выделили более 30 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте областного «Центра торгов».
Финансирование работ предусмотрено в течение одного года. На благоустройство выделили 33,4 млн рублей. Заказчиком является администрация Черняховского округа. Дата начала подачи заявок для участия в конкурсе по определению подрядчика на момент публикации новости неизвестна.О планах на благоустройство сквера в Черняховске стало известно в октябре 2024 года. Объект стал одним из девяти, которые планируют обустроить за счёт средств региональной программы «Жилье и городская среда». В этом же квартале ведётся восстановление исторического здания на пересечении улиц Комсомольской и Тельмана.