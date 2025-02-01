Восстановление размытого штормом участка пляжа в Зеленоградске оценили в 173 млн

Власти готовы заплатить более 173 млн за восстановление поврежденного ноябрьскими штормами участка пляжа Зеленоградска. Анонс соответствующего аукциона размещен на сайте областного «Центра торгов».

Лот «Проведение аварийно-восстановительных работ по защите аварийного участка побережья Балтийского моря в восточной части г. Зеленоградска на протяжении 850 м. в целях ликвидации и предупреждения чрезвычайной ситуации регионального характера» максимально оценивается в 173 158 079.88 руб. Заказчиком выступает «Балтберегозащита». Финансирование рассчитано на два года. Большую часть суммы — 130, 5 млн — подрядчику предлагается освоить в 2025-м, еще 42,6 млн — в 2026-м.

Напомним, в ноябре «Балтберегозащита» заявила, что в результате шторма, который вызвал циклон «Мартина», пляж в восточной части Зеленоградска оказался полностью размыт.