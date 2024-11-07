«Балтберегозащита»: шторм полностью размыл пляж на востоке Зеленоградска (фото)

Фото: ГБУ КО «Балтберегозащита»

В результате шторма, который вызвал циклон «Мартина», пляж в восточной части Зеленоградска оказался полностью размыт. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила «Балтберегозащита».

Специалисты отметили, что аварийный участок у корня Куршской косы «находится в стабильном состоянии». Прорыва авандюны и затопления территории не произошло. То же самое касается и укреплений в посёлке Лесном на Куршской косе. При этом в Лесном перед каменной бермой, как говорится в сообщении «Балтберегозащиты», восстановился песчаный пляж, ширина которого достигает 15 метров. На незащищённых участках авандюну частично размыло штормовым прибоем.

«В восточной части Зеленоградска пляж был полностью размыт, но авандюна при этом почти не пострадала.», — сообщило учреждение.