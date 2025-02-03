«Джулиан» и атлантическая депрессия: прогноз погоды в Калининграде на неделю

«Джулиан» и атлантическая депрессия: прогноз погоды в Калининграде на неделю
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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В ближайшие дни Калининградскую область ожидает «умеренная, спокойная погода с небольшими локальными осадками». Короткое потепление сменится похолоданием. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Конфигурация синоптической обстановки над Европой сейчас именуется „седловиной“ (область в поле давления между двумя расположенными крест-накрест областями высокого и низкого давления): к югу от нас — азорский антициклон, с севера тянется гребень сибирского антициклона, с запада пытается пробиться атлантическая депрессия, а на востоке — ослабевающий циклон „Джулиан“, тыловая часть которого с неустойчивой умеренной воздушной массой продолжает определять погоду в нашем регионе», — говорится в сообщении.

В понедельник днём по всей области +1...+2°C, облачно с прояснениями и в течение суток ожидаются локальные кратковременные заряды крупы/мокрого снега (с наибольшей вероятностью в утренние и вечерние часы в центральной, восточной части региона). Ветер северо-западный, 3–7 м/с.

Во вторник ночью в Калининграде и на западе области 0...+2°C, в центральной и восточной части региона 0...-2°C, днём +1...+3°C. В течение суток облачно с прояснениями, ночью и утром также вероятны слабые кратковременные заряды крупы/дождя/мокрого снега, днём и вечером без существенных осадков. Ветер переменный с западного/северо-западного ночью и утром на западный/юго-западный днём и вечером, 3–6 м/с.

В среду ночью в Калининграде и области 0...-3°C (местами до −4°C), малооблачно/переменная облачность и без существенных осадков. Днём +2...+4°C, переменная облачность, в вечерние часы вероятны слабые осадки в виде дождя или мокрого снега. Ветер ночью, утром и днём южный/юго-западный, 4–8 м/с, вечером юго-западный/западный, в прибрежных районах в порывах до 12–14 м/с.

«Вторая половина недели начнётся с влияния слабого циклона со Скандинавии, путь которому на восток преградит обширный антициклон: пройдя с севера на юг через Прибалтику, он рассеется где-то над Польшей/Германией. Циклон не принесёт нам серьезного усиления ветра или обильных осадков, и все же его влияние в четверг, пятницу и субботу, по предварительным данным, может сопровождаться небольшими осадками в виде мокрого снега/снега (в четверг, возможно, с дождём)», — отмечают синоптики.

Короткое потепление до +3...+5°C в среду-четверг сменится слабым минусом к пятнице. К концу недели ожидается прохладная и сухая погода, температурный фон будет соответствовать норме с возможным выходом в слабый «плюс» при наличии дневных прояснений.

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