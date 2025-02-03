Алиментщик из Гвардейска, подписавший контракт с Минобороны, погасил часть долга

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Злостный неплательщик алиментов из Гвардейска подписал контракт с Минобороны и отправился на военную службу, чтобы погасить крупную задолженность перед двумя детьми. Об этом сообщила пресс-служба УФССП.

Мужчина нигде не работал и уклонялся от обязанности участвовать в содержании сына 2012 г.р. и дочери 2015 г.р. В итоге его алиментный долг превысил 1,2 млн рублей. Должник неоднократно привлекался к уголовной ответственности, отбыл принудительные работы, и только в этот период детям поступали отчисления с его доходов. Однако после отбытия наказания мужчина опять перестал платить алименты, и в отношении него возбудили новое уголовное дело. При этом приставы разъяснили алиментщику, что его долг будет только расти и сохранится даже после совершеннолетия детей.

Должник принял решение и в ноябре прошлого года подписал контракт с Минобороны РФ. Далее мужчина частично погасил алиментную задолженность, перечислив на депозитный счет отделения 500 тысяч рублей. Деньги уже направлены детям. При этом гражданин выразил намерение продолжать погашение долга в ближайшие месяцы. Уголовное дело в отношении него приостановлено.

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