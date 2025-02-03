Калининградская область оказалась на 13-м месте по объёму вкладов населения

Калининградская область заняла 13-е место в России по объёму вкладов на душу населения. Об этом сообщается в рейтинге РИА Новости.

Объём вкладов на душу населения на 1 января 2025 года в регионе составил 399 тыс. рублей. Эта сумма равняется 8,2 среднемесячным доходам. В целом за 2024 год прирост вкладов по Калининградской области составил 25,2%. Средний объём вкладов по России составил 433,6 тыс. рублей, или 7,3 среднемесячных дохода.

Лидерами рейтинга являются Москва (1,7 млн рублей на душу населения), Санкт-Петербург (821 тыс. рублей) и Ненецкий АО (631,5 тыс. рублей). Сводку замыкают Дагестан (52,5 тыс.рублей), Чечня (29,6 тыс.рублей) и Ингушетия (24,6 тыс. рублей). Данные по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям неизвестны.