Калининградская область оказалась на 13-м месте по объёму вкладов населения

Калининградская область оказалась на 13-м месте по объёму вкладов населения
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Калининградская область заняла 13-е место в России по объёму вкладов на душу населения. Об этом сообщается в рейтинге РИА Новости. 

Объём вкладов на душу населения на 1 января 2025 года в регионе составил 399 тыс. рублей. Эта сумма равняется 8,2 среднемесячным доходам. В целом за 2024 год прирост вкладов по Калининградской области составил 25,2%. Средний объём вкладов по России составил 433,6 тыс. рублей, или 7,3 среднемесячных дохода.

Лидерами рейтинга являются Москва (1,7 млн рублей на душу населения), Санкт-Петербург (821 тыс. рублей) и Ненецкий АО (631,5 тыс. рублей). Сводку замыкают Дагестан (52,5 тыс.рублей), Чечня (29,6 тыс.рублей) и Ингушетия (24,6 тыс. рублей). Данные по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям неизвестны. 

В декабре стало известно, что Калининградская область в итоговом рейтинге регионов 2024 года оказалась во второй половине. Итоговый балл составил 51,82, что позволило занять 46-ю позицию. Годом ранее показатель был на уровне 47,79 (47 место). По итогам 2022 года регион занимал 44-е место.

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