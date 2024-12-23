Калининградская область оказалась во второй половине итогового рейтинга регионов

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Калининградская область заняла 46-е место из 85 в итоговом рейтинге регионов России 2024 года. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Итоговый рейтинговый балл Калининградской области составил 51,82. Годом ранее показатель был на уровне 47,79 (47 место). По итогам 2022 года регион занимал 44-е место.

Лидерами итогового рейтинга регионов уходящего года стали Москва и Санкт-Петербург. Они набрали более восьмидесяти баллов из ста возможных. В первую десятку также вошли Московская область, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Свердловская область, Нижегородская область, Краснодарский край, Самарская область и Республика Башкортостан.

Последние места в итоговом рейтинге занимают Северо-Кавказские, Сибирские и Дальневосточные регионы. Это Хакасия, Чечня, Забайкальский край, Республика Северная Осетия — Алания, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Республика Тыва, Ингушетия. Среднее значение рейтингового балла этих регионов составляет 31,9.

Наилучшую динамику позиций в рейтинге показали Орловская и Тверская области, поднявшись на шесть мест, а также Коми и Ивановская область с приростом в пять мест.

В исследовании в связи с отсутствием данных не принимали участие ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Итоговый рейтинговый балл рассчитан как среднее арифметическое баллов в следующих рейтингах: по качеству жизни, рынку труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию, приверженности населения здоровому образу жизни и социально-экономического положения.

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