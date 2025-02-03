На капремонт судостроительного техникума выделяют 203,9 млн рублей

На капитальный ремонт «Прибалтийского судостроительного техникума» выделяют 203 892 780 рублей. Анонс закупки опубликован на сайте областного центра торгов.

Речь о здании № 10, расположенном в Транспортном тупике (корпус № 46). Финансирование запланировано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на сайте пока не указаны.

Проектная документация капремонта техникума прошла государственную экспертизу в июле 2024 года. В 2023 году учреждение искало подрядчика для капитального ремонта фасада здания-памятника архитектуры на ул. Новикова, 5.