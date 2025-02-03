Пенсионеры: из-за блокировки льготной «Волны Балтики» пришлось платить за проезд по полной цене

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В понедельник пенсионеры были вынуждены оплачивать проезд в общественном транспорте по полной цене из-за блокировок льготных карт. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили калининградцы, которые стояли в очереди у Центра организации движения и пассажирских перевозок на улице Гагарина 3 февраля.

«Вчера я ехала как обычно, а сегодня к терминалу поднесла, а там написано, что карта просрочена. Я ехала на 11 маршруте. Пришлось оплатить проезд по полной стоимости: у меня потребовали взять билет», — рассказала пенсионерка Наталья.

Другая местная жительница, Светлана, рассказала следующее: «Я ехала на „единице“. Дело в том, что проездной я покупала до марта-месяца. Но села, приложила, сказали, что проездной просрочился. Оплатила, что теперь...».

«Я сегодня приложила карту, кондуктор говорит: «Карта просрочена». Первого числа я ехала по карте — оплатила, всё нормально. Сегодня прикладываю — у меня лежат деньги там — карта не работает, пришлось оплачивать по другой карте, по полной цене. Я ехала на 36, на 27 маршруте, я четыре маршрута поменяла — и везде пришлось платить с карты «МИР», — рассказала корреспонденту «Нового Калининграда» Татьяна.

При этом одна из местных жительниц сказала, что она не стала оплачивать проезд: «А я не стала брать. Я поехала в одно место, я села, карту приложила, кондуктор говорит: „У вас просрочена карта“. Я говорю: „Не поняла, я же заплатила“. Она говорит: „Оплатить вы оплатили, оплата у вас останется, но карта просрочена“. Она меня спросила, где я выхожу, а я выхожу как раз на следующей остановке. Я сказала, что платить ничего не буду — вышла и всё».

Отметим, что некоторые местные жители встали в очередь к центру обслуживания после того, как им рассказали об истечении срока действия льготной карты знакомые, которые не смогли в понедельник оплатить проезд.

Ранее в мэрии Калининграда прокомментировали причины образования очередей из пенсионеров и инвалидов перед офисом Центра организации движения и пассажирских перевозок на улице Гагарина. По словам первого заместителя главы администрации города Игоря Шлыкова, люди не считали сигнал о скорой блокировке проездных карт льготников.

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