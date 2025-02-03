В мэрии Калининграда объяснили причину блокировки проездных карточек льготников (фото) (видео)

В мэрии Калининграда объяснили причину блокировки проездных карточек льготников (фото) (видео)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Продолжение: Шлыков: перевыпуск льготных проездных карт можно сделать лишь в одном месте (фото)
Все новости по теме: Транспорт: стоимость проезда

В мэрии Калининграда прокомментировали причины образования очередей из пенсионеров и инвалидов перед офисом Центра организации движения и пассажирских перевозок на улице Гагарина. По словам первого заместителя главы администрации города Игоря Шлыкова, люди не считали сигнал о скорой блокировке проездных карт льготников.

«У нас на текущий момент карточки льготные, которыми пользуются наши граждане, закончили своё действие, — сообщил Шлыков. — Информация о том, что их действие заканчивается, за три месяца до их истечения, печаталась на билетиках. Написан был и срок действия карты: до 28.02. Соответственно, люди должны были заранее обратиться в Центр организации дорожного движения и перевыпустить свою карточку. Но, к сожалению, та информация, которая на самих билетах печаталась, она невыразительная и четко не артикулирует, что люди перестанут пользоваться льготой ровно с 1 числа текущего месяца».

Процедура перевыпуска карты, по словам Шлыкова, занимает 30-40 секунд, однако из-за образовавшейся очереди льготникам приходится ждать выпуска по часу и больше.

«Порядка 5000 граждан у нас должны поменять саму льготную карту. Мы увеличили работу учреждения с 7 утра, и оно будет работать до 22:00, пока мы не поменяем все карточки льготникам, без перерыва на обед и ужин», — добавил чиновник.

Отметим, что для многих льготников блокировка карт стала сюрпризом, и они столкнулись с невозможностью оплаты проезда непосредственно в транспорте.

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