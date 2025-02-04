Губернатор пообещал незапланированные проверки «синих ценников» в супермаркетах

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных пообещал продолжить незапланированные проверки «синих ценников» в супермаркетах. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Заявление губернатор сделал после рабочего выезда в микрорайон Прибрежный. Там Беспрозванных осмотрел новый школьный стадион, встретился с жителями и по их просьбе посетил местную поликлинику, где также отметил дефицит специалистов. Одним из пунктов выезда оказалась проверка региональной программы доступных цен в микрорайоне Калининграда.

«Проверил в местной „Пятёрочке“ наличие „синих ценников“, результат не устроил. Дал поручение устранить пробел в ближайшее время. Подобные незапланированные посещения торговых сетей буду продолжать, в основном в отдалённых местах города или муниципалитетов», — написал глава региона.

В конце июня стало известно, что власти калининградской области решили удерживать цены на ключевые продукты в регионе. Для этого были введены специальные «голубые (синие) ценники» с фиксированными ценами на ряд товаров. При этом они были не везде. В ноября региональный минэкпром пояснил, что количество «голубых ценников» по региональной программе доступных цен может варьироваться в зависимости от наличия товаров.