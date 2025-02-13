Мониторинг от министра: власти проверили, соблюдается ли соглашение по ценам

Областные власти продолжают вести мониторинг в торговых сетях, участвующих в региональной программе доступных цен. В четверг, 13 февраля, одну из торговых точек в областном центре — магазин «Ю-Маркет» на Советском проспекте — посетила министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Вероника Лесикова.

«30 января 2025 года мы пришли к тому, что подписали с четырьмя торговыми сетями, включая „Юринат“, соглашение о стабилизации цен на отдельные виды товаров, — напомнила министр. — Работу мы ведём с 30 января. Это серьёзный процесс, ежедневно у нас сотрудники министерства экономического развития, промышленности и торговли выезжают в магазины сетей, которые присоединились к соглашению. Хотелось бы, чтобы наша программа выглядела примерно так же, как в этом магазине».

К Веронике Лесиковой присоединился генеральный директор группы компаний «Юринат», председатель комитета по торговле КТПП Юрий Дергачёв. «Я, честно говоря, рад, что все-таки завершилось подписание соглашения, потому что мы действительно вели очень длительный переговорный процесс. Ещё более важно то, что в это соглашение включились сами производители, потому что это было, безусловно, одной из позиций торгового сообщества, что не только торговля ограничивает свои наценки, но и производители дают нам выгодные торговые предложения по цене», — отметил Дергачёв.

Также мониторинг прошёл в магазине «Городок» на ул. Леонова. Как рассказал управляющий сетью Салаев Элгюн Ахмед оглы, из 26 товарных групп, участвующих в программе, в «Городке» нет только баранины и говядины. При этом у сети, по словам управляющего, есть своя «давняя социальная программа». В её рамках по доступным ценам можно приобрести молочную продукцию, кондитерские изделия и колбасу.

Салаев также напомнил, что цены в значительной мере зависят от логистики, на которую, в свою очередь, влияет сезонность: «Сейчас она добавляет 5−7%, а бывает моментами — 20%. Летом все начинают возить арбузы, и логистика может вырасти до 20%. Фура может стоить с Москвы 300 тысяч, а вот сейчас она стоит 150, может и 450 перед Новым Годом». Эти издержки производитель закладывает в свою цену, поэтому «синие ценники» всё-таки могут меняться как в одну, так и в другую сторону. Однако наценка торговой сети в рамках соглашения остётся неизменной — не более 10% для местных товаров, не более 15% — для привозных.

Изначально к соглашению присоединились восемь производителей: «Первый хлебозавод» (1 позиция хлеба), «Балтптицепром» и «Птицеводческий комплекс «Продукты питания» (тушка цыпленка бройлера); «Калининградский мукомол» (мука); «ПП «Русский хлеб» (2 позиции хлеба); «Птицефабрика Гурьевская» (куриное яйцо), АО «Молоко» (творог в пачке, 170 г, 5 %) и сельхозкооператив «Наш продукт» (морковь). 10 февраля список пополнили ещё два производителя. Это ООО «Залесский фермер» и ООО «Прибалтийская мясная компания три». В перечень товаров, участвующих в программе, вошли молоко 2,5% м.д.ж. 800 г, творог 5% м.д.ж. 160 г, сердце, лёгкое, почки и свиные ноги соответственно.

Пока к соглашению присоединились торговые сети «Пятёрочка», «Виктория», «Ю-Маркет», «Натурово» и «Городок» (в общей сложности 212 магазинов). Ждут власти аналогичного решения и от ещё одного крупного ритейлера. «Сеть „Спар“ в ближайшее время уже встретится с Алексеем Сергеевичем [Беспрозванных], покажут работу своего распределительного центра и, по нашей информации, они обдумывают присоединение к соглашению», — рассказала Вероника Лесикова.

Напомним, соглашением установлен перечень из 26 продовольственных товаров первой необходимости. Производители и торговые сети самостоятельно определяют одну из позиций товара, наценка на который не будет превышать установленные лимиты. Действие соглашения определено до 6 мая 2026 года.

Текст: Мария Власенкова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»