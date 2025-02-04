Областная фармацевтическая компания анонсировала закупку физраствора

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ГКУ «Калининградская областная фармацевтическая компания» выделяет 52,3 млн рублей на приобретение хлорида натрия. Анонс закупки опубликован на сайте областного центра торгов.

Стоимость единицы товара — от 0,35 до 2,81 руб. Сроки подачи заявок на участие в торгах на сайте не указаны, как и период, на который рассчитано финансирование.

Вопросы о том, когда в аптеках Калининграда появится физраствор, жители города задавали на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте». В конце января 2025 года представители минздрава Калининградской области сообщали, что «облфармкомпания ожидает итоги торгов на закупки физраствора». В министерстве также отметили, что «аптека на улице Маршала Новикова, 21 отпускает все без исключения препараты, в том числе и физраствор, только по рецептам».

Росздравнадзор в середине декабря 2024 года информировал об увеличении поставок препарата в регионы после перерегистрации Минздравом России цены на физраствор. Ранее в пресс-службе Минздрава сообщали, что работают над предупреждением дефицита натрия хлорида для инфузий в регионах. Такая потребность возникла из-за запроса производителей на изменение и перерегистрацию цен на препарат. Жалобы о нехватке в аптеках физраствора поступали в колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

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