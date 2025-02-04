Власти выделили более 180 млн руб. на обустройство семи тротуаров в Калининграде

Городские власти выделили более 180 млн рублей на обустройство семи тротуаров в Калининграде. Информация об аукционах опубликована на сайте областного «Центра торгов».

Для всех объектов предусмотрено финансирование только на 2025 год. Так, горвласти планируют вскоре искать подрядчиков для работ на улице Чайковского — от Советского проспекта до улицы Зоологической. На эти цели предусмотрено 54,5 млн рублей. Обустраивать тротуар планируют и по улице Воздушной. Там работы запланированы на нескольких участках: от улицы Менделеева до переулка Воздушного, от улицы Красносельской до дома № 85. На них готовы потратить до 40,5 млн рублей.

Новый тротуар должен также появиться на улицах Севастьянова (от Пролетарской до Иванникова, за 25,3 млн рублей), Подполковника Ефремова (от Горького до входа в Ашманн-парк, 23,9 млн рублей), Марины Расковой (от Кутузова до Пушкина, 18,1 млн рублей), Аксакова (от Свердлова до Белибейской, 10,6 млн рублей) и Сапёрной (от Добролюбова до Воздушной, 9 млн рублей).

Итоговая стоимость работ по всем объектам составила 181,9 млн рублей. На момент публикации новости дата начала подачи заявок на участие известна только для одного. Аукцион по поиску подрядчика на работы на улице Аксакова планируют объявить 5 февраля. Заказчиком всех работ является МКУ «ГДСР», подведомственное администрации Калининграда.