Госэкспертиза отклонила проект реконструкции областной больницы в Калининграде

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Проект реконструкции главного и диагностического корпусов, а также отделений стационара, внутренних и наружных коммуникаций Калининградской областной клинической больницы не прошёл госэкспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Учреждение находится на ул. Клинической, 74. В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Документацию готовили московская компания «Телеком ТС» и калининградский «Институт реставрации, экологии и градостроительного проектирования». Отрицательное заключение получено 13 февраля 2025 года.

ОКБ также планирует реконструировать под административное здание корпус с литером Е. Анонс закупки по поиску подрядчика для проектирования опубликован на сайте регионального центра торгов. На работы выделено 12,7 млн рублей. Финансирование запланировано на 2025 год. В 2024 году ОКБ уже заказывала проект реконструкции корпуса с литером Е за ту же стоимость, однако на участие в торгах не было подано ни одной заявки.

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