Центр культуры молодёжи выделяет 100 млн рублей на капитальный ремонт

Областной центр культуры молодёжи анонсировал закупку по поиску подрядчика для капитального ремонта здания на ул. Бассейной, 42. Соответствующая информация размещена на сайте областного центра торгов.

На работы выделяют 100 257 886,53 руб. Финансирование рассчитано на 2025 и 2026 годы: 25,7 и 74,5 млн рублей соответственно. Сроки подачи заявок на участие в торгах на сайте пока не указаны.

«Комплекс зданий Академии художеств (архитектор Фридрих Ларс): дом скульпторов» — объект культурного наследия регионального значения. В июне 2023 года проект капремонта прошёл государственную историко-культурную экспертизу. Как сообщалось ранее, в здании планируют разместить зрительный зал на 165 мест, костюмерные, гримёрные, мастерские по пошиву, серверную и подсобные помещения. На первом этаже необходимо обустроить вестибюль с кассой, гардеробом и санузлами, на втором — рабочие кабинеты, мастерские, студии звукозаписи. Существующая мансарда исключена проектом из эксплуатации ввиду невозможности обеспечения пожарной безопасности. Подготовкой проектной документации занималась калининградская компания «Восточно-Прусский ландшафт».

Ранее министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак сообщал, что ремонт Областного центра культуры молодёжи, находящегося в здании бывшего дома скульпторов, задерживается на несколько лет из-за проблем с проектированием.

В 1990-е годы на Бассейной, 42 базировался Музыкальный театр, после его переезда в 2011 году сюда въехала Торгово-промышленная палата Калининградской области. В 2018 году здание передали Областному центру культуры молодёжи, ранее располагавшемуся в здании немецкой биржи на Ленинском проспекте, 83 (бывш. ДКМ). Власти заявляли, что ремонт здания должны начать в 2020 году. Стоимость работ тогда оценили в 68 млн рублей.