ОЦКМ ищет подрядчика для капремонта исторического здания на Бассейной

ОЦКМ ищет подрядчика для капремонта исторического здания на Бассейной
Фото: сайт Областного центра культуры молодёжи
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Государственное бюджетное учреждение «Областной центр культуры молодежи» объявило электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту здания по ул. Бассейной, 42. Извещение размещено на сайте госзакупок. Заявки на участие в торгах принимаются до 25 июня.

Здание центра является объектом культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий Академии художеств (архитектор Ф. Ларс): дом скульпторов». Начальная цена контракта — 90,470 млн руб. Финансирование работ будет осуществлено за счет средств бюджетных учреждений. Подрядчику необходимо будет выполнить все работы не позднее 31 декабря 2025 года.

Отметим, что анонс торгов был размещен в апреле, тогда на работы выделялось почти на 10 млн руб. больше — 100,257 млн руб. Финансирование было рассчитано на 2025 и 2026 годы: 25,7 и 74,5 млн рублей соответственно.

В июне 2023 года проект капремонта здания прошёл государственную историко-культурную экспертизу. Как сообщалось ранее, в помещении планируют разместить зрительный зал на 165 мест, костюмерные, гримёрные, мастерские по пошиву, серверную и подсобные помещения. На первом этаже необходимо обустроить вестибюль с кассой, гардеробом и санузлами, на втором — рабочие кабинеты, мастерские, студии звукозаписи. Существующая мансарда исключена проектом из эксплуатации ввиду невозможности обеспечения пожарной безопасности. Подготовкой проектной документации занималась калининградская компания «Восточно-Прусский ландшафт».

Ранее министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак сообщал, что ремонт Областного центра культуры молодёжи, находящегося в здании бывшего дома скульпторов, задерживается на несколько лет из-за проблем с проектированием.

В здании сначала располагался областной драмтеатр, в 1990-е годы базировался Музыкальный театр. После его переезда Музыкального театра в ДКР в 2011 году сюда въехала Торгово-промышленная палата Калининградской области. В 2018 году объект передали Областному центру культуры молодёжи, ранее занимавшему здание бывшей биржи на Ленинском проспекте, 83 (бывш. ДКМ). Власти заявляли, что ремонт здания на Бассейной должен был начаться в 2020 году. Стоимость работ тогда оценили в 68 млн рублей.

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