ОЦКМ ищет подрядчика для капремонта исторического здания на Бассейной

Государственное бюджетное учреждение «Областной центр культуры молодежи» объявило электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту здания по ул. Бассейной, 42. Извещение размещено на сайте госзакупок. Заявки на участие в торгах принимаются до 25 июня.

Здание центра является объектом культурного наследия регионального значения «Комплекс зданий Академии художеств (архитектор Ф. Ларс): дом скульпторов». Начальная цена контракта — 90,470 млн руб. Финансирование работ будет осуществлено за счет средств бюджетных учреждений. Подрядчику необходимо будет выполнить все работы не позднее 31 декабря 2025 года.

Отметим, что анонс торгов был размещен в апреле, тогда на работы выделялось почти на 10 млн руб. больше — 100,257 млн руб. Финансирование было рассчитано на 2025 и 2026 годы: 25,7 и 74,5 млн рублей соответственно.

В июне 2023 года проект капремонта здания прошёл государственную историко-культурную экспертизу. Как сообщалось ранее, в помещении планируют разместить зрительный зал на 165 мест, костюмерные, гримёрные, мастерские по пошиву, серверную и подсобные помещения. На первом этаже необходимо обустроить вестибюль с кассой, гардеробом и санузлами, на втором — рабочие кабинеты, мастерские, студии звукозаписи. Существующая мансарда исключена проектом из эксплуатации ввиду невозможности обеспечения пожарной безопасности. Подготовкой проектной документации занималась калининградская компания «Восточно-Прусский ландшафт».

Ранее министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак сообщал, что ремонт Областного центра культуры молодёжи, находящегося в здании бывшего дома скульпторов, задерживается на несколько лет из-за проблем с проектированием.